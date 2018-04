Via della Bufalotta: predoni all'isola ecologica, due in manette

Predoni all'isola ecologica di via della Bufalotta. Sono stati i carabinieri della Stazione Roma Talenti ad arrestare un cittadino romeno di 28 anni, senza fissa dimora, e uno del Marocco di 31 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato in concorso.

Ladri all'Isola Ecologica di via della Bufalotta

Poco dopo le 20:00, i due si sono introdotti nell’isola ecologica dell’Ama, scavalcando la recinzione, per compiere un furto. I militari nel transitare lungo via della Bufalotta, hanno udito forti rumori provenienti dall’interno dell’area. Si sono insospettiti ed hanno sorpreso i due, mentre cercavano di portare via vario materiale custodito in alcuni container. I due ladri sono stati arrestati e condotti in caserma, trattenuti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.