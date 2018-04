Portuense: guasto a conduttura idrica, residenti senza acqua

La zona di Portuense, oggi 3 aprile, è senza acqua. A causa di un guasto improvviso, infatti, dalle 6:30 circa la zona nei pressi di via Ercole Bombelli è in tilt. Disagi anche nella vicina via Pietro Marconelli, via Giorgio Pallavicino ed a via Enrico Medi, come testimoniano alcuni residenti ed esercenti che hanno chiamato più volte Acea. Poca pressione fino a largo la Loggia.

Sul luogo del guasto i tecnici della società che stanno operando per riparare il disservizio già con un sopralluogo fatto in mattinata. La strada, in quel tratto, si è allagata. Sul posto anche Vigili del Fuoco e Polizia Locale con gli agenti del XI Gruppo Marconi che hanno chiesto la rimozione delle auto in sosta per agevolare le operazioni di ripristino del guasto. La strada è stata anche chiusa. Secondo Acea il guasto, che ha come epicentro via Bombelli 24, sarà riparato entro le 19.

#Roma, Portuense, CHIUSA, per perdita d'acqua, Via Ercole Bombelli fra Via Portuense e Piazza Filippo Andrea Doria Pamphili#luceverde — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) 3 aprile 2018

