Via Anastasio II, si apre una voragine: carreggiata dimezzata, disagi al traffico

Ancora via Anastasio II, ancora la strada che si apre, ancora disagi. Stavolta nessuna perdita d'acqua, "solo" una voragine. E' successo nella serata di ieri alle 18. Un "buco" sull'asfalto ha costretto gli agenti della polizia del XIII gruppo Aurelio a chiudere per metà la carreggiata in direzione Boccea.

Il punto in cui è avvenuta la rottura è lo stesso del 3 aprile, all'intersezione tra via Anastasio II con via De' Vecchi Pieralice. La carreggiata è stata dimezzata da piazzale degli Eroi. Nella notte è intervenuta la ditta per il transennamento. Anche questa mattina permane la chiusura con relativi disagi. In zona sono segnalate code e per regolare il traffico sul posto gli agenti del XIII Aurelio.