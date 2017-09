Si rompe conduttura e la strada si allaga: traffico in tilt in via Anastasio II

Traffico in tilt tra piazza Pio XI e via Anastasio II. La strada, infatti, dalle 16 di oggi 26 settembre si è allagata a causa di lavori di scavi tubazione sul manto stradale. Secondo le prime ricostruzioni i tecnici, avrebbero seriamente danneggiato una condotta idrica Acea all'altezza dei civici 7 e 11 di via Anastasio II.

Gravi i disagi per i negozianti e per i residenti di zona. Sul posto, allertati, sono giunti i Vigili del Fuoco e tecnici Acea per riparare il guasto. A coordinare la viabilità il Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale. Tanto il traffico in direzione di via Aurelia e verso via Gregorio VII.