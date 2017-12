Scende dall'auto dopo la lite con l'autista, poi spacca il vetro del bus con un pugno

Prima la lite stradale poi il danneggiamento dell'autobus. A passare dalle parole ai fatti un romano di 34 anni che poi spaccò con un pugno il vetro del bus 548 Roma Tpl nella zona di Cinecittà. Identificato dai carabinieri l'automobilista è stato poi denunciato.

Lite stradale a Cinecittà

I fatti presero corpo intorno alle 13:00 dello scorso 22 novembre. Dopo una lite dovuta alla viabilità con il conducente del bus 548, l'automoblista scese dalla propria vettura, si avvicinò al finestrino dell'autista del mezzo pubblico e dopo averlo minacciato ed insultato sferrò un pugno contro il finestrino mandandolo in frantumi, poi la fuga a bordo della propria macchina.

Targa dell'auto dell'aggressore

Preso il numero di targa della vettura dell'aggressore, i carabinieri al termine di una serie di accertamenti lo hanno identificato in un romano di 34 anni, per poi denunciarlo a piede libero per "interruzione di pubblico servizio", "violenza privata", "minacce" e "danneggiamento".