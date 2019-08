Largo Preneste, sul bus 409 senza biglietto e a torso nudo: aggredisce verificatori Atac

Proprio mentre la sindaca Virginia Raggi, a Tor Bella Monaca stava consegnando ai cittadini i nuovi bus Atac, a Largo Preneste due verificatori dell'azienda dei trasporti pubblici di Roma sono stati aggrediti. E' successo intorno alle 12 di oggi.



L'aggressore, un 40enne romeno, è stato fermato dagli agenti della Polizia intervenuti mentre i due malcapitati sono stati portati in ospedale a seguito delle lievi ferite riportate.

Tutto si è svolto in pochi minuti sulla linea 409. Il passeggero, ubriaco, è stato sorpreso sul bus senza biglietto e senza una maglietta. A torso nudo ha quindi dato in escandescenza quando i due dipendenti lo hanno accompagnato fuori dal mezzo, in corrispondenza della fermata.

Qui l'uomo ha improvvisamente scaraventato a terra uno dei verificatori e colpito l'altro. Anche un passante intervenuto a difesa dei dipendenti Atac è stato aggredito. Sono così intervenuti altri due verificatori che si trovavano sul posto e gli agenti del Reparto Volanti e del Commissariato Torpignattara che, intervenuti, sono riusciti a fermare l'aggressore.

Il 40enne, dopo essere stato fermato, è poi svenuto. L'uomo è stato portato in codice giallo all'ospedale Vannini. Feriti anche i due verificatori Atac: sono stati portati al Pertini, anche loro in codice giallo, per le lievi ferite riportate.