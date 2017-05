Verano, individuati i profanatori delle 70 tombe: sono quattro minorenni

Quattro minorenni, tra i 13 e i 14 anni, sono stati denunciati dai carabinieri per aver danneggiato e distrutto 70 lapidi all'interno del cimitero del Verano. Dovranno rispondere di vilipendio di tomba. Le indagini, condotte dai militari della stazione di San Lorenzo, hanno portato grazie all'ausilio delle telecamere all'individuazione dei quattro. Le immagini mostrano i minorenni intenti a colpire croci, vasi di fiori, stelle di David, lastre in marmo e luci perpetue in vari punti dell'area del cimitero monumentale.

I quattro, tutti romani, sono stati portati in caserma in presenza dei genitori. Interrogati singolarmente, ognuno ha dato la colpa all'altro di quanto accaduto. Secondo quanto mostrano le immagini però, i giovanissimi avrebbero agito tutti insieme, vandalizzando quanto trovavano di fronte. Per quale motivo? "Una bravata", spiegano i carabinieri. Nessun movente particolare, un semplice modo per passare il tempo.

Al termine dell'interrogatorio, con una denuncia a loro carico, sono stati portati a casa da mamma e papà

L’atto vandalico era stato scoperto già giovedì notte durante il consueto giro di perlustrazione che il personale di vigilanza di Ama-Cimiteri Capitolini effettua prima dell’apertura al pubblico. Pinuccia Montanari, assessora alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale ritiene "estremamente grave quanto accaduto stanotte al Cimitero Monumentale del Verano. Siamo vicini a tutte le famiglie colpite e alla Comunità ebraica".