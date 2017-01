Parco della Madonetta, dopo gli incendi il vento: danneggiati i campi da basket

1 / 2

Non c'è pace per il Parco della Madonnetta ad Acilia. Dopo gli incendi che hanno danneggiato la struttura dove un tempo si trovava il centro estetico in uso alla polisportiva, oggi 5 gennaio il forte vento ha scoperchiato del tutto la tensostruttura già danneggiata dei due campi da pallacanestro.

Non ci sono stati feriti ma la rabbia dei cittadini cresce sempre di più. Per difendere il Punto Verde Qualità è stato anche costituito un attivissimo comitato capace di raccogliere dodicimila firme in venti giorni per la causa.

"Ad oggi i cittadini che chiedono risposte non hanno ancora avuto una risposta ufficiale. L'unica cosa certa è l'accanimento da parte degli uffici del Comune di Roma nei confronti del parco senza una possibilità di dialogo". Sabato 7 gennaio alle ore 16, mentre ad Ostia ci si incontrerà per dire "no" al prolungamentro del commissariamento del X Municipio, la cittadinanza si riunirà fuori ai cancelli del Parco della Madonetta "per fermare - si legge in una nota - questa follia e per gridare di salvare l'unico punto verde che ha rispettato le regole del bando ed è stato realizzato con 11 milioni di euro".

Nel frattempo, però, i ventuno ettari di verde, con due ristoranti, altrettanti bar e centri sportivi di quattromila metri quadri potrebbero cambiare destino e in quell'area potrebbe nascere, addirittura, un nuovo quartiere.

