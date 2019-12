Tempesta di vento su Roma: è strage di alberi. Polemiche per la mancata manutenzione

Tempesta di vento sulla Capitale in questa domenica pre natalizia. Annunciata dall'innalzamento del grado di allerta meteo, nella notte l'ondata di maltempo si è concretizzata su Roma con raffiche di vento impressionanti. Numeri inconsueti per la città eterna quelli registrati dalle centraline meteo: al Pigneto raffiche fino a 72,4 km/h; a Roma Nord superati i 90 km/h, mentre ad Ostia superati i 100 km/h.

Già ieri in tarda serata la sindaca Virginia Raggi ha firmato un'ordinanza che stabiliva la chiusura di parchi e cimiteri per l'intera giornata di domenica. Dalla mezzanotte è stato aperto il COC-Centro Operativo Comunale presso la sede di Porta Metronia che ha attivato le varie unità di crisi sui municipi. Centinaia gli interventi gestiti da Porta Metronia, con gli agenti della polizia locale e il personale della protezione civile operativo sul campo.

Gli interventi della polizia locale

Importanti i numeri degli interventi. Oltre 200 quelli che hanno visto impegnata la polizia locale. In mattinata si contavano 60 alberi caduti, tra pubblici e privati, e una ventina di rami a terra. Oltre cento gli interventi, tra Roma e provincia da parte dei vigili del fuoco. Un vento da paura che ha provocato una vera e propria strage di alberi. Questi gli interventi della polizia locale: via Aurelia Antica, viale Sacco e Vanzetti,via Erasmo Gattamelata, via Anagnina e via Cristoforo Colombo, nella carreggiata laterale in direzione Ostia fra Via di Acilia e Via Pindaro.

Strage di alberi

Pesante la situazione sull'VIII municipio: due gli alberi caduti in via Costanzo Cloro, con tre auto danneggiate. A via Sartorio, a Tor Marancia, un pino ha danneggiato cinque auto. Crolli anche in diverse zone della Montagnola e di Garbatella. Problemi anche nel VII municipio. All'Appio crolli in via Lidia e via Satrico: anche qui auto danneggiate. Fuori dall'Ippodromo Capannelle due alberi caduti e per fortuna nessuna conseguenza per le persone. Problemi anche nel VI municipio con crolli di alberi nel quartiere di San Vittorino, a Ponte di Nona e sulla Casilina a Pantano. Al Collatino alberi caduti in via Basiliano e via Guardati. A Centocelle disagi in strada per la presenza di rami e alberi sia in via dei Castani che in via delle Palme. Alla Balduina un pino è crollato su un muro di cinta di una scuola. Crolli anche a Corso Trieste, nei pressi della metro Annibaliano, e su viale Marconi, all'incrocio con via Segre.

Critica anche la situazione di Ostia. Vigili del fuoco e associazioni di protezione civile sono intervenuti su Lungomare Toscanelli per i tetti delle cabine di uno stabilimento divelte dal forte vento. Monitorata la situazione dell'Idroscalo di Ostia a causa delle alte onde che hanno superato la scogliera.

In via Boezi, incrocio via Stradella, all’Infernetto, è caduto un grosso pino che blocca la strada. Problemi, per i numerosi rami caduti, in diversi tratta di via di Castel Porziano e via del Lido di Castel Porziano. Interventi della protezione civile tra Acilia, Infernetto e Palocco. Sulla Colombo, corsia laterale, a causa di un ramo caduta, chiusa la corsia a partire da Acilia in direzione Ostia.

A Fiumicino si sono registrati disagi su tutto il territorio. In particolare a Passo della Sentinella una persona è stata soccorsa a causa delle mareggiate che ne avevano allagato la casa.Il cimitero di via Portuense è stato chiuso a causa del crollo di un albero. Inoltre un albero è caduto su viale Traiano all'altezza del Ponte 2 Giugno; a Parco Leonardo sono volati calcinacci dal cantiere in corso; a Largo Formichi un albero caduto ha invaso la carreggiata. Il semaforo all'incrocio tra viale di Porto e via della Veneziana è stata abbattuto. Anche i semafori sul viadotto dell'aeroporto risultano danneggiati.

A Castel Romano, per precauzione, dalle 12 alle 14.30 è stata disposta la chiusura dell'Outlet. Effettuate le doverose verifiche di concerto con i vigili del fuoco è stata disposta la riapertura, per la gioia dei tanti amanti dello shopping.

Le polemiche

Polemiche dalle opposizioni per la scarsa manutenzione. Gli esponenti di Fratelli d'Italia Francesco Figliomeni, consigliere in Campidoglio, e Daniele Rinaldi, coordinatore del partito in V municipio, attaccano: "Oramai ci stiamo abituando a vedere gli alberi che cadono continuamente e fortunatamente solo per pura fatalità non accadono tragedie visto che in molti casi gli eventi si verificano di notte quando è molto scarso il traffico veicolare e il transito delle persone. Sta diventando una brutta consuetudine che la Raggi chiuda improvvisamente parchi, cimiteri e ville storiche causando indicibili disagi alle persone che specie nei fine settimana si recano maggiormente a trovare i loro cari o portano i propri figli nelle aree verdi".

Continua la nota: "Invitiamo ancora una volta la Sindaca Raggi ad attivarsi con ogni mezzo per un vero monitoraggio e relativi interventi sulle alberature, non sfidiamo ancora la sorte, non sarebbe male tagliare qualche nastro in meno e provvedere alla necessaria manutenzione del nostro verde".

Duro anche il Partito democratico: Senza investire nelle manutenzioni e nella cura del verde, a poco serve chiudere i parchi, i cimiteri e i giardini pubblici: in questo modo, sarà necessario chiudere le aree verdi sempre più spesso", affermano i consiglieri del Pd capitolino Valeria Baglio e Giovanni Zannola. "Decine di alberi a terra a Roma e molti parchi sono ancora aperti - osservano gli esponente dem - Peraltro, le avvisaglie di forti venti c'erano state anche la notte scorsa. Come si fa a emanare un`ordinanza nella notte, senza essersi assicurati che i servizi siano a conoscenza dell`atto e vi abbiano ottemperato? Sembra tanto un'ordinanza utile a salvarsi la coscienza, più che a salvaguardare la sicurezza e l'incolumità dei cittadini".