Roma, il vento sferza la Capitale: alberi caduti e auto schiacciate, tutte le notizie

Alberi e rami in strada a Roma a causa del forte vento che sta sferzando l'Urbe e la provincia romana dalla notte fra venerdì e sabato. Come preannunciato dal Centro Funzionale Regionale le forti raffiche di vento hanno investito la Capitale determinando crolli e cedimenti di piante e rami in carreggiata con alcune auto distrutte sotto il peso delle piante. Interventi dei vigili del fuoco anche per caduta intonaci e cornicioni.

Un sabato di disagi che a Guidonia Montecelio ha determinato una tragedia, con un automobilista di 45 anni morto dopo essere stato schiacciato da un pino mentre viaggiava sulla sua auto sulla via Maremmana Inferiore. Una giornata di super lavoro per i soccorritori della Città dell'Aria, intervenuti per altre piante cadute in strada a Villanova, Montecelio e Colleverde.

Non diversa la situazione di Roma, con il centralino dei vigili del fuoco infuocato ed i pompieri impegnati in decine di chiamate in tutti i versanti della città. Ad aprire le danze un albero caduto intorno alle 8:00 di stamattina in via della Fotografia, altezza civico 80. Necessaria la chusura della strada della zona di Grotta Perfetta. Chiusa anche via Cristoforo Colombo per caduta di alberi in carreggiata in direzione Ostia.

Un altro albero è caduto anche in via dei Monti Parioli all'altezza del civico 50. Si tratta di un Pino marittimo di una quindicina di metri. L'albero ha occupato interamente la carreggiata e il traffico è stato bloccato a partire da piazza Don Minzoni nel quartiere Parioli. La pianta ha schiacciato due macchine in sosta dannegiandole. Non si registra nessun danno a persone.

Cambia quartiere ma non cambia il risultato nemmeno a Monteverde. Qui, in via Ludovico Monreale un grosso ramo si è spezzato ed è caduto su due vetture in sosta dannegiandole. Stesso scenario anche nella vicina area del Gianicolo, con la chiusura di via Garibaldi all'altezza di Porta San Pancrazio.

Stesso copione in zona Ottavia, per la caduta di un'altra pianta in via Casal del Marmo. Danneggiata un'auto. Chiusa la strada sono state deviate le linee bus 993 e 998. Chiusa anche via Attilio Friggeri, a Balduina, altezza Piazza Attilio Friggeri.

Alberi e rami in carreggiata anche in via Albano, a Colli Albani, altezza via Sermoneta, con la strada chiusa per consentire l'intervento dei soccorritori. Poco distante, in via Nocera Umbra (altezza via Otricoli) strada chiusa in direzione via Tuscolana. Problemi anche in via Cesare Pavese, a Fonte Ostiense, per alberi in carreggiata in direzione via Laurentina.

Disagi anche sulla via Ardeatina (altezza Via Giulio Aristide Sartorio) per presenza di alberi sulla carreggiata in direzione Grande Raccordo Anulare.

Tragedia sfiorata invece sulla ciclabile di lungotevere di Pietra Papa a Marconi, dove due alberi sono caduti sulla pista degli appassionati delle du ruote a pedali. Come denunciano Piergiorgio Benvenuti e Fabio Ficosecco, rispettivamente Presidente e Segretario Romano di Ecoitalia Solidale: "E’ andata bene, per fortuna, un metro più in là e saremo stati colpiti – dichiara Benvenuti - ma proseguiamo a sostenere che l’intero Lungotevere di Pietra Papa è pericoloso, non solamente nel tratto della ciclabile perché gli alberi ormai da anni non potati hanno superato il settimo piano e sono pericolosi soprattutto in caso di forte vento, ma anche durante l’estate quando le temperature sono molto alte. Cosa si attende ad effettuare le potature tanto sollecitate, si attende il morto?".