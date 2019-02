Vento a Roma, danni al Verano: "Ecatombe di alberi e danni ai loculi"

La tempesta di vento su Roma ha provocato danni anche al cimitero del Verano. A denunciarli è la consigliera del Partito democratico Valeria Baglio. "Il cimitero del Verano oggi appare come un luogo bombardato", è l'incipit di una nota dell'esponente dem. "Sono venuti giù alberi che hanno danneggiato tombe e loculi. Nessuna ordinanza è stata preventivamente emessa dalla sindaca per interdire l'accesso al pubblico e per limitare i rischi corsi dai visitatori".

Secondo Baglio, "l'ecatombe di alberi di quest'oggi è purtroppo dovuta alla drammatica assenza di fondi che Ama avrebbe dovuto ricevere per i servizi cimiteriali di cui circa 5 milioni per le manutenzione straordinaria nel 2018. Nonostante le rassicurazioni dell’Assessore Lemmetti da noi ricevute anche di recente in commissione trasparenza, sembra che di questi stanziamenti previsti dal contratto di servizio siglato da questa amministrazione, ad Ama non è arrivato un euro. Oggi le conseguenze di questa grave negligenza da parte dell'amministrazione capitolina sono sotto gli occhi di tutti con la devastazione delle sepolture".