Il forte vento sferza la Capitale: alberi e rami in strada, disagi in città

Disagi e problemi in città a causa del forte vento che da qualche giorno sta imperversando nella Capitale. Dalle 8:00 del 6 gennaio sono stati un centinaio gli interventi effettuati dai vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma e provincia a causa delle avverse condizioni climatiche. Il forte vento di tramontana ha infatti comportato la caduta di rami, alberi, pali, insegne, antenne e tegole. Come fanno sapere dal Comando di via Genova i pompieri sono al lavoro su Roma e nella sua provincia per rispondere a tutte le chiamate di intervento. Dei 110 interventi effettuati entro le ore 16.00, 90 sono stati per le condizioni climatiche, i rimanenti per soccorso ordinario, con un altro centinaio di chiamate in coda.

MADRE E FIGLIO FERITI ALL'EUR - Oltre che disagi alla circolazione il forte vento che sta sferzando la Capitale ha rischiato ieri sera di tramutarsi in tragedia quando una madre e suo figlio sono rimasti feriti sotto al peso di un pino caduto in via delle Tre Fontane, davanti al Mcdonald's, a due passi dal Luneur. Ricoverata d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio, la donna ha ricevuto questa mattina la visita del Presidente del Municipio IX Dario D’Innocenti, del vicepresidente De Novellis e dell’Assessore Antonini.

I SALUTI DELLA SINDACA - "Siamo andati a trovarla perché volevamo sapere come stava ed anche per portarle i saluti di Virginia Raggi - le parole del minisindado del Municipio Eur -. Ha un braccio rotto e devono farle degli accertamenti al bacino, ma le gambe non hanno subito particolari lesioni. Tutto sommato è andata bene, considerando quello che è successo. La caduta infatti è stata parzialmente attutita dalle auto e lei è quindi stata colpita solo dalla parte superiore dell’albero. Per quanto riguarda il bambino, ha solo delle leggere escoriazioni”.

ALBERONE - Sempre nella gioranta del 5 gennaio un altro grosso albero ha ceduto di fronte alla chiesa di San Giovanni Battista De Rossi, in viale Cesare Baronio, bloccando uno degli accessi alla parrocchia. Informati del cedimento, come ha spiegato la presidente Liozzi "ci siamo attivati per verificare il pronto avvio dell'iter di rimozione".

ALBERI CADUTI IL 6 GENNAIO - Cambia il giorno ma non cambia lo scenario in questo 6 gennaio, con centinaia di interventi in tutte le zone della Capitale. In via Assisi, dove un albero si è spezzato cadendo su un'auto in sosta, ma anche in via Raffaele Stern, con la strada chiusa al traffico fra lungotevere Flaminio e via Girolamo Muziano "causa presenza di alberi sulla carreggiata". Stesso copione anche a San Saba, con difficoltà di circolazione causa presenza di alberi sulla carreggiata in via Guido Baccelli, altezza largo delle Vittime del Terrorismo. Problemi anche sulle autostrade con forte vento sulla Diramazione Roma Sud dell'A1 e sull'A24 Roma-Teramo "fra Allacciamento G.R.A. e Allacciamento A25 Torano-Pescara".