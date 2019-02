Paura al Quadraro dove, a causa del forte vento, la copertura di un tetto si è staccata volando, e cadendo su un'auto in sosta. E' successo nel pomeriggio di sabato 23 febbraio in via Cornelio Gallo, all'altezza con via Sesto Menas. La giornata è stata anche caratterizzata dai tanti alberi caduti a Roma.