Vento, a Roma Tre si stacca parte del rivestimento esterno della facoltà di Giurisprudenza

La tempesta di vento che si è abbattuta sulla Capitale ha provocato lievi danni anche alla facoltà di Giurisprudenza di Roma Tre. Come documentato dalle foto inviate a RomaToday dai nostri lettori le raffiche di vento hanno divelto il rivestimento esterno in mattoni, finito a terra in un'area non molto esterna della struttura.

Fotunamente, al momento del crollo, la parte della struttura era chiusa e nessuno è rimasto ferito. Il personale dell'ateneo è già al lavoro per la messa in sicurezza. Lunedì l'università sarà regolarmente agibile.