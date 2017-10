Blitz al 'coca drive' di Tor Bella Monaca: auto in fila per comprare 'ventini' a motore acceso

A Tor Bella Monaca come a Scampia. A riportate in perfieria le immagini rese note dalla serie tv Gomorra i pusher di via Giacinto Camassei, strada nota alle cronache cittadine come il bunker del popoloso quartiere della periferia est della Capitale.

Coca Drive a Tor Bella Monaca

Qui, i clienti il più delle volte giungevano in automobile, e senza scendere, acquistavano la sostanza stupefacente dal finestrino, nel più breve tempo possibile. Le dosi di cocaina, i cosiddetti "ventini" erano nascoste dietro la ruota di un furgone, la vedetta pronta ad avvisare dell’arrivo delle forze dell’ordine e il pusher "a lavoro" con i clienti.

Cocaina in via Giacinto Camassei

Interrotto, dalla Polizia di Stato, il sodalizio ben pianificato da parte di due malviventi arrestati a Tor Bella Monaca. Siamo in via Giacinto Camassei, dove gli agenti del commissariato Casilino, durante i consueti servizi di controllo del territorio, avevano individuato dei movimenti sospetti.

Il modus operandi

A finire in manette in quest'ultima operazione antidroga sono stati due romani, rispettivamente di 44 e 31 anni. Il modus operandi era consolidato: il più giovane si posizionava all’inizio della via per controllare, ed avvisare, dell’arrivo delle pattuglie, mentre l’altro effettuava la vendita, utilizzando un furgone abbandonato come momentaneo deposito delle dosi di cocaina.

Cocaina nascosta nella ruota del furgone

L’intervento degli investigatori è avvenuto al termine di uno scambio droga-denaro. Il pusher è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina, mentre altre 24 erano nascoste dietro una ruota del furgone; sequestrato anche denaro contante, probabile provento dell’illecita attività. Dall’inizio dell’anno, nella zona del Casilino, sono stati sequestrati 120 chili tra hashish e marijuana e 8 chili di cocaina.