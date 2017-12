Feste di Natale: stretta contro i venditori abusivi nelle strade dello shopping

Serrati controlli della Polizia Locale volti al contrasto dei venditori ambulanti presenti sia in Centro che nelle principali aree di shopping periferiche. Gli agenti della Direzione Sicurezza Urbana, appartenenti al GSSU, già da venerdì sono intervenuti pesantemente con numerose pattuglie in auto e in moto nelle aree interessate dal fenomeno.

Venditori abusivi in Centro a Roma

In particolare i controlli sono stati effettuati in piazzale Flaminio, piazza Venezia, via dei Giubbonari e Campo De' Fiori, piazza Navona, piazza di Spagna e Fontana di Trevi, aree nelle quali i venditori circolano tentando le vendite di prodotti di bassa fattura, elettronica, abbigliamento, ombrelli ed altro. I sequestri di venerdì 8 dicembre sono stati circa 80, con migliaia di articoli sequestrati e multe pari a decine di migiaia di euro. Le attività proseguiranno nelle prossime settimane.