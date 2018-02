Venditori abusivi e Segway selvaggi: multe per oltre 62mila euro al Colosseo

Venditori ambulanti abusivi e Segway "selvaggi". Sono stati i carabinieri del Comando Roma piazza Venezia a sanzionare 14 cittadini stranieri nel corso di una attiviità finalizzata al contrasto di eventuali forme di illegalità e degrado nella zona dei Fori Imperiali e del Colosseo.

Venditori ambulanti al Colosseo

Il bilancio dell’operazione è di 14 sanzioni elevate ad altrettanti cittadini stranieri - per l’importo complessivo di oltre 62.800 euro – e un ingente sequestro di merce di vario genere (aste per selfie, Power Bank, ombrellini, foulard, bracciali in cuoio ed elastici, statue in legno eccetera) trovata nella disponibilità dei venditori ambulanti abusivi “pizzicati” e di quelli che, alla vista delle divise, hanno preferito darsi alla fuga abbandonandola a terra. Delle 14 persone incappate nella rete di controlli, 11 sono cittadini del Bangladesh e 3 sono cittadini del Senegal.

Segway selvaggi

Nuovamente nei guai anche i conducenti dei “Segway selvaggi”: tre cittadini del Bangladesh muniti dell’immancabile mezzo elettrico a due ruote sorpresi a vendere abusivamente biglietti per Open Bus o di Daily Tour a ignari turisti o che stavano esponendo cartelli pubblicitari di attività turistiche senza la relativa autorizzazione. Nei loro confronti, oltre alla sanzione amministrativa, è scattata anche la contravvenzione per il mancato rispetto delle norme sulla circolazione stradale e dei pedoni.