Venditori abusivi sul ponte che collega l'Isola Tiberina al Ghetto: multe e sequestri

Un ponte pedonale sottoposto a vincolo paesaggistico dove il passaggio è reso difficoltoso dalla presenza di lenzuole appoggiate in terra dove i venditori abusivi espongono la loro mercanzia. Dopo il blitz contro i venditori abusivi a Centocelle, Marranella e Tor Pignattara questa mattina gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno concentrato la loro attenzione su Ponte Fabricio, che collega l'Isola Tiberina al Ghetto Ebraico. Sei i sequestri amministrativi, per un totale di circa trentamila euro di sanzioni.

LENZUOLA A PONTE FABRICIO - La vendita di borse e portafogli, in bella mostra su lenzuola distese in terra, oltre a rappresentare un illecito in quanto priva di titoli, arrecava danno al decoro urbano cittadino, in un sito sottoposto a vincolo paesaggistico. L’intervento, portato avanti da agenti in borghese, ha consentito di ripristinare l’ordine nell’area ove cittadini, perlopiù di nazionalità senegalese, sono soliti esporre mercanzia di vario genere.