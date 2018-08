Venditori abusivi infiltrati fra i turisti: Daspo urbani e multe per 140mila euro

Quattro persone denunciate, 27 sanzionate per vendita abusiva e 3 "Daspo Urbani", il tutto condito da sanzioni amministrative per un ammontare di oltre 140.000 euro. Questo il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri ancora una volta nell'area del Colosseo e dei Fori Imperiali, per contrastare abusivismo commerciale e il degrado.

Due abusivi "infiltrati" e due "espulsi"

Due cittadini del Bangladesh di 20 e 37 anni sono bloccati dai Carabinieri in abiti civili, “infiltrati” tra i turisti, mentre cercavano, con atteggiamento molesto ed eccessivamente insistente, di vendere abusivamente prodotti a chi era in coda per visitare il Colosseo. Per i due è scattata la denuncia in stato di libertà per molestie e disturbo.

Poco più tardi i carabinieri hanno sorpreso altri due loro connazionali, di 32 e 36 anni: durante gli accertamenti alla banca dati, sono risultati inadempienti ad un decreto di espulsione dal territorio nazionale, emesso il mese scorso.

Venditori e disturbatori

Sempre cittadini del Bangladesh, ma anche del Pakistan e del Senegal, sono risultati i 27 venditori ambulanti fermati mentre vendevano oggetti vari che sono stati poi sequestrati.

Infine i carabinieri hanno proposto per il “Daspo Urbano” altri 3 cittadini del Bangladesh sorpresi a stazionare nelle aree di accesso e transito alla fermata della metropolitana “Colosseo”, limitandone la libera accessibilità e la fruizione ai passeggeri in transito; nei loro confronti è stata anche inviata la segnalazione al Sindaco di Roma per la prevista sanzione pecuniaria da 100 a 300 euro ciascuno.