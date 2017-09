Vendeva acqua al Colosseo: a suo carico cinque decreti di espulsione

Da una parte gli agenti della Polizia Locale impegnati nelle operazioni di legalità e ripristino del decoro, dall'altra i venditori abusivi, in molti dei casi recidivi e continuativi. Nonostante le ferie estive l'attività della Polizia Locale non ha ricevuto battute di arresto, in particolare quella a contrasto dell'abusivismo commerciale. Gli agenti del gruppo GSSU e del gruppo Centro ex Trevi sono stati giornalmente impiegati in tutte le aree frequentate dai turisti contrastando i venditori in tutte le ore della giornata, spesso con ausilio di motociclette in "borghese".

Venditori d'acqua al Colosseo

In agosto, in particolare, intensissimo è stato il contrasto ai numerosissimi "venditori di acqua", soprattutto nell'area del Colosseo, luogo difficile da pattugliare poiché permette agli abusivi numerosissime vie di fuga: inoltre l'attività degli agenti è spesso resa difficile dalla tendenza dei venditori ad organizzarsi, e a trovare metodi per segnalare ai "colleghi" l'arrivo di qualsiasi veicolo o agente, che sia in divisa o in borghese.

Sequestro articoli abusivi a Roma

Nonostante ciò le attività di agosto relative ai gruppi GSSU e Centro (ex Trevi), hanno portato a 1372 sequestri (di cui molti penali), per un totale di quasi 34.000 articoli tolti dal mercato (33.958).

Battaglia continua

Molti dei fermati sono spesso sprovvisti di documenti o, peggio, senza permesso di soggiorno. In questi casi tre agenti sono obbligati a recarsi, assieme al fermato, presso il centro di foto-segnalamento della Questura per la necessaria identificazione, e la verifica di eventuali carichi pendenti, operazione che richiede - minimo - un paio d'ore.

Venditore con 5 decreti di espulsione

Ed è proprio in uno di questi casi che lunedì scorso uno dei venditori, cittadino del Bangladesh, è risultato titolare di più di 5 decreti di espulsione dal territorio nazionale. Una volta identificato e accertato il nuovo reato (oltre all'illecito amministrativo), l'uomo è stato denunciato nuovamente l'uomo all'Autorità Giudiziaria, che deciderà a riguardo.

Tre verbali in un'ora

Nella giornata di oggi 1 settembre una pattuglia, appartenente al GSSU, ha fermato e multato un venditore avvenendosi, durante la stesura del verbale, che il medesimo personaggio era stato - nel giro di un'ora - sanzionato per la stessa violazione da altre due pattuglie. L'uomo ha quindi collezionato tre sanzioni amministrative per "esercizio di vendita abusiva", per un ammontare complessivo di 15.492 Euro.