Abusivi a piazza dei Cinquecento: tre venditori allontanati da Termini

Allonanati dalla stazione Termini sulla base del nuovo Decreto Legge in materia di sicurezza in città. Nuova azione di contrasto all'abusivismo commerciale da parte della Polizia Locale con gli agenti del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana (GSSU), che ieri mattina hanno nuovamente concentrato la loro attenzione in piazza dei Cinquecento e l'area dello scalo ferroviario dell'Esquilino.

TRE VENDITORI - L'attività di contrasto ha permesso di fermare ed identificare tre venditori abusivi di nazionalità cingalese, ai quali sono stati sequestrati 150 articoli tra cappelli, ombrelli parasole e collanine: ai tre è stato applicato l’ordine di allontanamento previsto dal recente Decreto Legge (n. 48 del 18 aprile 2017), recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città, che punisce chi in seguito a qualsiasi attività limita la fruizione di aree pubbliche: per questo motivo i tre extracomunitari non potranno avvicinarsi all’area della Stazione Termini per le prossime 48 ore.

SANZIONE PECUNIARIA - A carico dei soggetti, rispettivamente di 20, 22 e 24 anni, di cui uno privo sia di documenti di identità che del permesso di soggiorno, sono stati elevati verbali per 5164 euro, oltre al sequestro della merce venduta abusivamente. Sono attualmente in corso accertamenti sulla regolarità dell’ingresso e soggiorno sul territorio nazionale.