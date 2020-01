Voleva vendere acqua e panini a Termini: fermato, aggredisce personale di FS

Voleva vendere generi alimentari all’interno della Stazione di Roma Termini, denunciato un cittadino italiano di 30 anni per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, e richiesto l’allontanamento dal Comune di Roma. In particolare, durante i normali controlli nella Stazione FS di Roma Termini, gli Agenti sono stati allertati da personale FS in quanto un uomo, già noto ai poliziotti, ha cercato di oltrepassare i varchi di sicurezza, seppur con il biglietto in mano, con al seguito un carrellino contenente generi alimentari da vendere senza autorizzazione.

Dopo un diverbio iniziale scaturito con personale FS e sfociato in insulti minacce e spintoni verso gli stessi da parte del cittadino italiano, l’uomo si è allontanato ma è poi stato raggiunto dagli Agenti. La persona è stata denunciata per violenza e minacce a pubblico ufficiale, ed è stato posto sotto sequestro il materiale alimentare in quanto privo di autorizzazione alla vendita.

Il cittadino italiano non nuovo ad un genere di attività ed atteggiamenti, è stato sottoposto all’ordine di allontanamento ai sensi del decreto sicurezza delle città, violazione amministrativa del regolamento Polizia Urbana. È stato inoltre richiesto al Questore di Roma il foglio di via obbligatorio per la durata di anni tre.