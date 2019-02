Fontana di Trevi: venditore abusivo molesta turisti ed insulta i vigili urbani

Stavano infastidendo i turisti che gremivano l'area di Fontana di Trevi con comportamenti molesti. Questo quanto ha richiesto l'intervento degli agenti del I Gruppo ex Trevi, in presidio nell'area di piazza di Trevi, per fermare un venditore abusivo molesto.

Il cittadino, un senegalese di 42 anni, subito bloccato dai 'caschi bianchi', ha iniziato però ad inveire nei loro confronti, opponendo resistenza al controllo. Il quarantaduenne è stato arrestato e per lui è arrivata la convalida dell'arresto ed il divieto di dimora nel territorio capitolino.