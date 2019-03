Colosseo, venditore abusivo scatenato: manda all'ospedale due agenti e tenta la fuga

Ieri pomeriggio, durante i consueti controlli in zona Colosseo, un cittadino di nazionalità senegalese di 22 anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, I gruppo Centro “Ex Trevi”.

Il ragazzo, venditore abusivo di statuette e bastoni per i selfie, è stato fermato da una pattuglia dei caschi bianchi, ma alla richiesta dei documenti ha reagito tentando di scappare. Una volta bloccato, ha cercato di aggredire gli agenti. Nei suoi confronti è scattato l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale, oltreché per lesioni personali. Per due operatori si è reso necessario ricorrere alle cure mediche presso l’ospedale Santo Spirito.