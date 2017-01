San Lorenzo: in casa un bazar illegale di oggetti hi-tech, denunciato

Aveva allestito un vero e proprio bazar all’interno della sua abitazione in via Tiburtina, zona San Lorenzo, ma, scoperto dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro, di tutti quegli oggetti non ha saputo fornire spiegazioni e provenienza. In manette è finito un 46enne algerino, già noto alle forze dell’ordine.

SCHEDE TELEFONICHE IN TASCA - I Carabinieri lo hanno notato aggirarsi con fare sospetto tra le vie del quartiere e avvicinare giovani e passanti. Fermato per un controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di diversi oggetti di elettronica e varie schede telefoniche. Non ricevendo chiarimenti dall’uomo, i Carabinieri hanno deciso di perquisire la sua abitazione, poco distante.

EMPORIO IN CASA - Al suo interno, i militari hanno scoperto un’ingente quantità di merce di vario tipo: 10 computer notebook, 16 smartphone, 13 macchine fotografiche digitali complete di accessori, 2 videocamere digitali, 32 orologi di vari marche e modelli, 10 penne di lusso, 1 consolle videogiochi, 49 schede telefoniche ricaricabili di diversi operatori ancora confezionate e vari oggetti di bigiotteria.

DENUNCIATO - I Carabinieri hanno sequestrato quanto rinvenuto perché ritenuto provento di furto, e denunciato l’uomo a piede libero con l’accusa di ricettazione.