Termini: tenta di vendere droga ai carabinieri in borghese, nei guai giovane pusher

Ha tentato di vendere droga a due ragazzi, ma, per sua sfortuna, si trattavano di due Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro in servizio in zona Termini in abiti civili. In manette è finito un 24enne del Marocco, senza fissa dimora e con precedenti.

Impegnati in un servizio antidroga, i Carabinieri hanno fermato il pusher maldestro in via Manin angolo via Giovanni Giolitti, e lo hanno trovato in possesso di 10 dosi di marijuana e di uno smartphone di ultima generazione che, da immediati accertamenti, è risultato rubato due giorni prima ad una 18enne romana, che ne aveva denunciato il furto ai Carabinieri della Stazione Roma Trastevere.

Lo stupefacente e il telefono sono stati sequestrati mentre l’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo. Dovrà difendersi dalle accuse di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione.