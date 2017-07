Veltroni presenta a Brescia "Indizi di felicità": un cane lo morde alla gamba

Disavventura per Walter Veltroni, ospite della Festa provinciale dell’Unità di Brescia dove ha presentato il suo ultimo film, "Indizi di felicità". L’ex sindaco di Roma ed ex candidato premier per il centrosinistra è stato morso da un cane a un polpaccio. Veltroni è stato subito medicato e non ha riportato gravi ferite. Segni evidenti del morso, invece, sui pantaloni, strappati dal cane.

Veltroni morso da un cane a Brescia

Veltroni è stato morso da un cane senza guinzaglio e senza museruola: come legge prevede, il padrone è stato multato. Niente di grave per l'ex segretario del Pd, se non uno strappo alle braghe e una lieve ferita, medicata sul posto dai volontari dell'ambulanza. (da Today.it).