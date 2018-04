Acea ripara guasto a condotta idrica: Velletri e Lariano senza acqua venerdì 6 aprile

Dalle 12 di venerdì 6 aprile fino alle 12 di sabato 7 aprile mancherà l'acqua a Velletri ed a Lariano. Lo annuncia Acea Ato 2 per consentire la riparazione di un guasto. L'azienda, scusandosi per il disagio, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell'acqua.

Saranno interessate le seguenti zone:

Per il Comune di Velletri: Via Colle Caldara, Via Colle Ionci, Via Colle Della Noce, Via Colle Petrone, Via Della Mortella, Via Fontana Fiume, Via Ponte Veloce, Via Santa Barbara, Via Catalini, Via Del Casello, Via Della Selciatella, Via Di Casale, Via Di Cori, Via Redina Ricci, Via Sant'andrea, Contrada Ceppeta, Via Di Contrada Comune, Contrada Peschio, Via Acqua Palomba, Via Arcioni, Via Ariana, Via Ceppeta Inferiore, Via Ceppeta Superiore, Via Colle Fiorito, Via Colle Giorgi, Via Colle Pignatta, Via Colle Pipino, Via Colle Vignato, Via Colonnella, Via Dei Castagnoli, Via Dei Laghi, Via Del Cigliolo, Via Del Curvone, Via Del Marrone, Via Del Tiro A Segno, Via Della Neccia Est, Via Della Neccia Ovest, Via Delle Fontanelle, Via Fontana Del Turano, Via Fontana Marcaccio, Via Fonte Del Peschio, Via Formellonzi, Via Monte Artemisio, Via Monte Moricone, Via Morice, Via San Giacomo, Via Tevola, Vicolo Magisterna e limitrofe.

Per il Comune di Lariano: Via Antonio Meucci, via Arcioni, via colle ottorino nord, via enrico fermi, via Galileo Galilei, via Guglielmo Marconi, via Leonardo Da Vinci, via luigi galvani, via torricelli, via algidus, via aniene, Via Antonio Gramsci, via Arno, Via Bastianelli, via Castello D'ariano, Via Cavour, via ciarlotti, via Dante Alighieri, via Degli Artigiani, via Degli Etruschi, via Dei Castagni, via Dei Volsci, via Del Cimitero, Via Della Cerreta, via Della Pescara, via Di Colle Fiorentino, via Di Colle Mazzone, via Don Luigi Sturzo, via Fattoria Pavan, via Ferruccio Parri, via flores, via Fratelli Rosselli, via Giacomo Puccini, Via Giordano Orsini, via Giovanni XXIII, via Girolamo Mechelli, via I Maggio, via Ignazio Silone, via II Giugno, via IV Novembre, via Mater Dei, via Napoli, via Ontanesi, via Orazio, via Padre Cima, via Paolo VI, via Piave, via Pietro Mascagni, via Pietro Nenni, via Po, via Riccardello Annibaldi, via Roma, via san Marco Papa, via San Silvestro, via Sandro Pertini, via Sausset Les Pins, via Silvio Pellico, via Tamburrini alfredo, via Tempio Di Diana, via Tevere, via Tito Livio, via Trilussa, via Urbano IV, via Valle Di Blasi, via Vallone, via Virgilio, via Vittoria colonna, via XXVIII Agosto, viale Alessandro Manzoni, Vicolo Giano, via Alessandro Volta, piazza Dell'Anfiteatro, piazza Piersanti Mattarella, piazza Sant'Eurosia, piazza Ugo La Malfa, piazzale Luigi Brass, piazzale Martiri Della Libertà, via Alcide De Gasperi, via Aldo Moro, via Alfredo Mastrella e limitrofe.

Per ridurre al minimo il disagio ai cittadini, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nelle seguenti zone:

Comune di Velletri: - Contrada Arcioni Fronte Scuola - Contrada Tevola Fronte Scuola - Via Fontana Fiume Fronte Scuola - Via Di Cori Fronte Scuola - Via Acqua Palomba

Comune di Lariano: - Piazza S. Eurosia fronte Comune - Via Roma angolo Via Tevere - Piazza martiri della liberta - Via Quarantola angolo via Roma.

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità, inoltre, potrà essere richiesto un servizio di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.