Furti in appartamento, sgominata banda di giovani ladri

Avevano provato un furto in un appartamento a Velletri, ma il loro piano è andato in fumo. Nella notte appena trascorsa, nell'ambito di mirati servizi di controllo, finalizzati a contrastare i furti in appartamento, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato tre giovani (di cui due donne) senza fissa dimora, responsabili di "tentato furto in appartamento".

I militari di pattuglia hanno notato i tre giovani che, con fare sospetto, si stavano portando nelle vicinanze di un condominio di Velletri e dopo alcuni minuti stavano cercando di forzare il portone di ingresso con alcuni arnesi da scasso.

L'immediato intervento delle autoradio dei Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Velletri hanno consentito di bloccarli ed impedirgli di introdursi nell’abitazione. Due ladri erano minorenni, pertanto su disposizione del magistrato della Procura dei Minori di Roma sono stati accompagnati presso il centro di prima accoglienza capitolino di via Virginia Agnelli a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

La maggiorenne, a conclusione dell'udienza con rito direttissimo tenuta presso il Tribunale di Velletri, è stata associata presso la casa di reclusione di Rebibbia.