Tor Bella Monaca: vedette mobili in auto ed alle fermate del bus, sgominata 'ditta' dello spaccio

Un vero e proprio 'sistema' che di volta in volta si adatta alle contromosse delle forze dell'ordine. Siamo a Tor Bella Monaca, dove lo spaccio di droga in alcune strade è purtroppo un'amara realtà. Dai bunker ai fortini ricavati nei palazzi dello spaccio, passando per veri e propri supermarket di cocaina, eroina, hashish e marijuana, tutti organizzati con 'pali', 'vedette' e nascondigli ogni volta nuovi. Realtà che conosce bene la polizia, con alcuni agenti che proprio lo scorso mercoledì sono stati accerchiati in via dell'Archeologia, il tutto ripreso da un video divenuto virale sui social che racconta bene la difficile realtà nella quale operano le forze dell'ordine.

Situazione che conoscono bene gli agenti di polizia del locale commissariato Casilino di polizia che hanno fermato 7 pusher nella stessa strada in poche ore.

Fra questi una banda aveva messo su una vera e propria “ditta” i cui dipendenti esercitavano un ruolo specifico: il pusher 19enne di origini toscane che all’arrivo dei suoi clienti andava a prelevare la droga nascosta dietro una siepe. La “vedetta” un 19enne tunisino che fermo alla fermata dell’autobus avvisava immediatamente i suoi “soci” dell’eventuale arrivo della polizia. Inoltre una “vedetta mobile”, un 36enne romano, che a bordo della sua auto, oltre a rifornire il pusher di altra droga, perlustrava il perimetro della zona.

Altri due complici sono stati trovati all’interno dell’abitazione di via dell'Archeologia, la “vedetta mobile" un romano di 43 anni e una donna identificata per una originaria del Corno d’Africa di 49 anni nonché diverso quantitativo di droga e denaro contante. Sequestrati 81 involucri di cocaina e 1310 euro in contanti.

Poco prima, sempre gli agenti di polizia del Commissariato Casilino, nel transitare su via dell’Archeologia, hanno notato un’autovettura ferma con a bordo due persone. Avvicinatisi, attraverso il vetro hanno potuto notare che il conducente aveva in mano un involucro e pertanto hanno deciso di procedere al controllo dei due occupanti.

Perquisiti, l'automobilista aveva indosso alcune dosi di cocaina e denaro contante mentre la donna che era con lui, che si è scagliata contro i poliziotti, nascondeva all’interno della confezione dei fazzolettini, 15 involucri termosaldati contenenti eroina e denaro contante. Contestata alla stessa anche il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Tutti sono stati arrestati poiché in concorso tra loro si sono resi responsabili del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.