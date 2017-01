Spaccio a Tor Bella Monaca: arrestati vedetta e spacciatore

Il lavoro di um romano di 30 anni, era quello di fare una sorta di "pattuglia appiedata" per le vie di accesso ad un comprensorio di edilizia popolare a Tor Bella Monaca, per accogliere ed accompagnare direttamente dal suo "datore di lavoro" i vari tossicodipendenti di zona. A porre fine a questa attività ci hanno pensato gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Casilino, diretto dal dottor Fabio Abis, a seguito di un mirato servizio di appostamento, effettuato nei giorni scorsi in via Giovanni Battista Scozza.

SPACCIO MATTUTINO - Sono le 11.00 di mattina, quando i poliziotti hanno visto arrivare un soggetto che, dopo aver scambiato qualche parola con uno dei due, si è diretto dallo spacciatore. Quest’ultimo, ricevuti i soldi, ha iniziato a trafficare con la mano dentro un'aiuola tirando fuori una bustina trasparente. Pochi minuti dopo, gli investigatori sono entrati in azione. Dopo averli bloccati, gli agenti, oltre alla droga appena venduta hanno recuperato: 21 bustine in cellophane, contenenti hashish e 10 involucri con cocaina e diverse banconote di vario taglio.

VEDETTA E PUSHER - Accompagnati negli uffici di Polizia di Casilino, e dopo gli accertamenti di rito, il pusher, anche lui romano di 30 anni ed il suo 'complice' sono stati arrestati; dovranno rispondere, in concorso tra loro, del reato di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.