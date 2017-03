La mattinata di "Roma città blindata": in strada solo militari e (pochi) turisti

Strade blindate da forze dell'ordine e percorse solo dai soliti turisti. Si presentava così Roma nelle prime ore della mattina di, oggi sabato 25 marzo, giorno della firma della nuova carta d'Europa nel corso dell'anniversario dei 60 anni dei Trattati di Roma. Allerta massima, soprattutto in vista delle 6 manifestazioni in programma.

I romani però hanno scelto di non rischiare. Qualcuno ha pensato di correre ai ripari prima ancora che il danno si possa manifestare. E' questo il caso di una banca collocata all'angolo tra via Merulana e via Labicana che ha blindato con pannelli di ferro le vetrate. E qui anche uno dei tanti varchi presidiato dalle forze dell'ordine. E' silenziosa e lenta via Labicana rispetto alla frenesia quotidiana, un silenzio che resta tale fino a piazza del Colosseo.

Qui, alcune attività commerciali non hanno alzato le serrande, altre invece sì ma "siamo sicuri che oggi non entrerà nessuno" commenta un barista. A presidiare uno dei punti più sensibili della città, carabinieri, polizia, vigili e militari. Chiusa la stazione metro del Colosseo che ha lasciato i turisti allo sbaraglio. Vuoti anche i mezzi pubblici che nel giro di poco tempo si sono avvincendati lungo la strada adiacente l'anfiteatro Romano.

Blindatissima anche la multietnica Piazza Vittorio, quasi "circondata" da forze dell'ordine che hanno iniziato a presidiare le strade contigue. Alcuni gruppi di persone, stesse felpe, bandiere e striscioni a terra pronte per essere innalzate all'inizio di uno dei sei cortei che sfileranno oggi tra le strade di Roma perché dal silenzio della mattina Roma si prepara a diventare teatro di protesta.