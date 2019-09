Piramide: atto vandalico mette fuori uso la macchinetta mangia plastica

"Alla stazione Piramide la macchina eco-compattatrice del progetto +ricicli+viaggi è temporaneamente non attiva a causa di un atto vandalico". Lo scrive Atac sul Twitter.

Prima del ko causa vandali, l'iniziativa eco dell'Azienda dei Trasporti Romana ha riscontrato un grande successo. Proprio lo scorso 28 agosto era stata la stessa Atac, con un successivo messaggio della Sindaca Raggi, ad annunciare il raggiungimento del tetto di centomila ricicli in poco più di un mese.

Era infatti il 23 luglio scorso quando Atac presentò l'iniziativa +Ricicli+Viaggi, prima del genere in Italia. Un progetto sperimentale di 12 mesi che permette ai viaggiatori virtuosi che tramite il servizio B+ (quello che permette di acquistare ed utilizzare i titoli del trasporto pubblico di Roma con lo smartphone) e le app MyCicero e TabNet, possono acquistare ticket del bus utilizzando bottiglie di plastica avviate al riciclo grazie a tre macchine installate da Coripet, il consorzio per il riciclo del PET.

Per tale motivo la mattina di mercoledì 28 agosto l'Azienda dei Trasporti pubblica Romana, premiò con 50 BIT omaggio, Fabiana, Marisa con la figlia Arianna e Igor. Come informava la stessa Atac, si trattò dei primi passeggeri che, a partire dalle ore 11, si recarono nelle stazioni San Giovanni, Piramide e Cipro per il conferimento nelle ecocompattatrici.

Alla stazione Piramide la macchina eco-compattatrice del progetto +ricicli+viaggi è temporaneamente non attiva a causa di un atto vandalico😡 — infoatac (@InfoAtac) September 16, 2019