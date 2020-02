Metro Anagnina: bulloni nelle bottiglie, danneggiata macchina mangiaplastica appena installata

Appena installata e già vandalizzata. Ad essere presa di mira la macchina mangiaplastica della stazione della metro. Lo scrive la Sindaca Virginia Raggi su Facebook: “Ieri abbiamo installato 'Gaia', la nuova macchinetta mangiaplastica, alla metro Anagnina. Dei vandali l'hanno già messa fuori uso, mettendoci dentro bulloni e rondelle. Mi auguro che i responsabili di questo gesto incivile vengano individuati e puniti. Noi andiamo avanti. La ripareremo il prima possibile, i tecnici sono già al lavoro. Pensate che in poche ore la nuova macchinetta aveva riciclato oltre 600 bottiglie".

Proprio mercoledì la Sindaca aveva assistito all’installazione di una macchina mangiaplastica alla stazione della Metro C Malatesta. Atac, visto il successo del progetto con due milioni e ottocentomila bottiglie in Pet riciclate in sette mesi, ha deciso di installare nuovi compattatori, più capienti e con un limite imposto di 30 bottigliette al giorno per utente, in altre stazioni: Malatesta (metro C) e Anagnina (metro A) attive da subito, entro fine febbraio Laurentina e Basilica San Paolo (metro B), mentre entro il 10 marzo si aggiungerà Termini (metro A e B).