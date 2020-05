Gli adevisi "vietato sedersi" non piacciono agli incivili: vandalizzati segnaposti su bus e treni

Sono stati installati nei giorni scorsi, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto della presidenza del consiglio sulla fase 2 dei trasporti. Parliamo degli adesivi vietato sedersi attaccati su sedili di metro e bus. E' di oggi però la notizia di numerosi atti vandalici contro gli stessi marker. E' Atac a spiegare che "nelle ultime ore l'azienda ha registrato numerosi atti vandalici a bordo di alcuni bus e treni, dove questi segnaposto sono stati rimossi o strappati, costringendo i tecnici a intervenire nuovamente, con spreco di tempo e di denaro".

"Atac", aggiunge l'azienda di via Prenestina, "anche considerando l'imminente avvio della Fase 2, invita tutti i cittadini a collaborare con l'azienda non soltanto rispettando rigorosamente le norme indicate, ma anche adottando comportamenti che siano improntati a un doveroso senso civico. Senza la collaborazione dei cittadini è impossibile cercare di garantire un servizio il più possibile coerente con le esigenze della complessità del momento che stiamo vivendo".