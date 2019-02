Vento fortissimo, il Valmontone Outlet chiude per precauzione

Il vento fortissimo che sta sferzando Roma e provincia ha spinto i responsabili del Outlet di Valmontone a chiudere la struttura. E' lo stesso centro commerciale a darne notizia attraverso la sua pagina facebook: "A causa delle forti raffiche di vento di portata eccezionale previste nel corso dell’intera giornata, avvisiamo i visitatori che il ValmontoneOutlet questo pomeriggio resterà chiuso in via precauzionale per garantire la massima sicurezza dei clienti e dei dipendenti del village".

Una misura diventata effettiva poco prima delle 14 quando è stato evacuato anche l'ultimo dei clienti presenti nella struttura.

In mattinata a Guidonia la caduta di un albero, determinata dalle raffiche di vento, ha provocato la morte di un uomo. Nella Capitale il vento forte ha provocato numerosi alberi caduti con relativi danni.