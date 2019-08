Via vai di giovani in una villa, scatta il blitz: trovate 690 'palle' di cocaina. Affari per 30mila euro

Utilizzavano una villa a Valle Martella, tra Frascati e Zagarolo, come base dello spaccio. Proprio l'insolito via vai di giovani in quella zona ha fatto scattare le indagini degli agenti di polizia e, dopo un servizio di appostamento durato per giorni, è quindi scattato il blitz.

I poliziotti del commissariato di Frascati hanno trovato una vera e propria centrale dello spaccio di cocaina gestita da una giovane coppia, lui di 22 anni e lei di 23. Durante la perquisizioni sono state trovate dosi di cocaina prima in un armadio e poi in una cassaforte nascosta dietro un muro. In totale 690 'palle' di cocaina già pronte per essere vendute. Le dosi avrebbero fruttato oltre 30mila euro.

Rinvenuti anche bilancini di precisione, vari laccetti colorati, appunti e altro materiale per il confezionamento e il taglio della droga. Trovate anche cartucce di dubbia provenienza. La coppia è stata arrestata, portati in carcere a Rebibbia per detenzione e spaccio di stupefacenti e resterà a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.