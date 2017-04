Evade dai domiciliari e affitta il suo monolocale, in casa 100 chili di marijuana

Ancora un maxi sequestro di droga a Roma. Dopo i 100 chili di marijuana trovati in zona Appio Latino dalla Polizia, sono stati i Carabinieri a porre sotto sequestro altri centro chili di 'maria' stavolta in zona Valle Martella.

Nel corso di una attività di controllo delle persone sottoposte al regime degli arresti domiciliari i Carabinieri della Stazione di Colonna hanno infatti arrestato un cittadino albanese di 20 anni.

I militari, la scorsa sera, nel corso di alcuni controlli, si sono recati presso l’abitazione di una donna di etnia rom sottoposta agli arresti domiciliari, in località Valle Martella. Dopo aver suonato più volte senza ricevere risposta, i militari hanno controllato, spiando dalla finestra socchiusa, poiché avevano notato che all’interno vi era la luce accesa, venendo attirati da un fortissimo odore di sostanza stupefacente uscire dalla finestra.

Si sono appostati ed hanno atteso fino all’arrivo dello straniero, dopo circa due ore, che è stato così bloccato mentre apriva la porta di ingresso del monolocale. All’interno della stanza, sotto il letto, i militari hanno rinvenuto, a seguito della perquisizione, due grossi sacchi con dentro 26 confezioni di marijuana ed un bilancino elettronico, che sono stati sequestrati.

Ai militari la proprietaria dell’immobile ha spiegato che aveva affittato da un paio di giorni il monolocale al 20enne, poiché la vecchia inquilina se ne era andata via senza avvisare.

Dopo l’arresto il 20enne è stato condotto presso la casa circondariale d Rebibbia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo. La vecchia inquilina che non è stata trovata nel corso del controllo è stata denunciata in stato di irreperibilità per evasione.