Si sente male in palestra, muore a casa dopo due ore

Morto nel giro di due ore, tra un primo malore e il ritorno a casa. In mezzo la chiamata al 118 da parte degli operatori della palestra che frequentava e l'intervento dell'ambulanza che l'ha visitato non riscontrando nessun problema. Tornato a casa il nuovo, fatale, malore. E' la storia di Valerio Gazzelloni 38enne di Colli Aniene morto giovedì scorso nella sua abitazione. Poteva salvarsi? E' quello che si chiede la famiglia che ha presentato una denuncia ai carabinieri per chiarire la vicenda.

Il 38enne giovedì mattina si stava allenando in una palestra del suo quartiere quando ha accusato un malore. Immediata la richiesta di intervento da parte degli operatori del centro sportivo. Come immediato è stato l'intervento dell'ambulanza. I dolori scemati e la visita dei sanitari, hanno tranquillizzato Valerio, tornato così a casa. Due ore dopo però un nuovo malore e la nuova chiamata all'ambulanza. Inutile l'arrivo del 118 che altro non può fare che constatarne il decesso.

Le indagini, aperte a seguito della denuncia ai carabinieri, sono chiamate a chiarire cosa sia successo e come sia stato possibile che il giovane sia deceduto. Primo atto sarà l'autopsia sul corpo.