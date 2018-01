Un corpo dilaniato sui binari e un 15enne scomparso: l'angoscia di Labico per la sorte di Valerio

Una giornata di passione, quella di sabato 13 gennaio, vissuta da tutta la comunità della piccola cittadina di Labico, a pochi chilometri dalla capitale. Una giornata iniziata con il ritrovamento del corpo dilaniato, nella notte tra venerdì e sabato, da un treno di passaggio diretto verso sud.

Una notizia sconvolgente

Una notizia che ha sconvolto tutti e che si è diffusa pian piano dopo che molti avevano visto le auto della polizia e dei carabinieri ferme alla stazione fino alle prime ore della mattina. Una notizia purtroppo che con il passare delle ore è andata ad intrecciarsi con quella della scomparsa del 15enne Valerio Frijia.

La scomparsa di Valerio

Dalle 23 di venerdì notte non si hanno più sue notizie. A lanciare l’allarme era stata la madre sul suo profilo facebook chiedendo aiuto ai suoi amici virtuali ma anche a quelli reali. Madre che è stata convocata nel tardo pomeriggio dalla Polfer di Colleferro che sta indagando, per competenza territoriale, sul ritrovamento dei resti del corpo sulla motrice del treno. Successivamente la donna ha scritto, sempre sui social: "Abbiamo trovato i resti del suo cellulare sui binari. Il giudice non fa vedere i resti del cadavere per il riconoscimento". A chi prova a confortarla e le suggerisce di pregare risponde "Pregare cosa? Maschio con scarpa bianca e il suo cellulare sui binari..." e ancora: "Dobbiamo aspettare l'esame del Dna, ma abbiamo trovato resti del suo cellulare sui binari dove stanotte è stato investito un ragazzo di sesso maschile..."

Bisognerà attendere le risposte dell’esame del DNA

Per le risposte dell’esame del DNA, che verrà effettuato a Tor Vergata, ci vorranno alcuni giorni. Quel che è certo è che saranno altri giorni di passione in cui i familiari e gli amici di Valerio, un ragazzo molto solare con la passione del calcio che giocava come portiere nella locale squadra di calcio, si sono stretti nella preghiera, sperando nel "miracolo" di ritrovare in vita il loro caro Valerio.