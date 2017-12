Va a firmare in caserma con 50 dosi di hashish addosso: tradito dall'odore della droga

E’ entrato in caserma per apporre la sua firma di presenza nel registro dei sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ma è stato tradito dall’odore della droga che occultava in tasca. Così è finito in manette un 29enne del Bangladesh, arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Tuscolana con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri pomeriggio, quando il 29enne è entrato nella caserma di via Giuseppe Mantellini, i Carabinieri presenti hanno subito notato il suo stato agitato e nervoso e quando si sono avvicinati hanno immediatamente percepito un forte odore di hashish. A quel punto, i militari hanno eseguito una perquisizione e hanno rinvenuto, occultate nelle sue tasche, circa 50 dosi di hashish, già pronte ad essere vendute.

La droga, del peso complessivo di 46 grammi, è stata sequestrata e l’arrestato è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.