Tenta di sfondare la porta di casa della compagna con una bombola del gas

Un litigio alla base dell’episodio di violenza avvenuto nella zona Tomba di Nerone che ha portato all’arresto di un fidanzato violento, giovane di origini peruviane già noto alle forze dell’ordine, per aver cercato di aggredire la compagna.

Si è presentato dinanzi la porta di casa della sua compagna e con una bombola del gas ha tentato di sfondare la porta. I rumori e le urla hanno attirato l’attenzione dei vicini che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Quando sul posto, in via Francesco Stasi, sono giunti i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Trionfale, ha tentato di aggredire anche i militari. Non solo, ha cercato di danneggiare l’auto dei carabinieri durante la fase dell’arresto.

Sono scattate le manette ai polsi del giovane peruviano, 27 anni, in Italia senza fissa dimora. Per lui le accuse di maltrattamenti in famiglia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.