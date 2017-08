Uova contaminate: altre due positività, gli esiti dei controlli dei Nas

Resta alta l'allerta per la questione relativa alle uova contaminate per presenza della sostanza insetticida denominata finopril. Dopo le due positività a Roma e Ancona le attività di controllo da parte dei Carabinieri dei NAS, attualmente in piena fase esecutiva sull'intero territorio nazionale, hanno evidenziato due ulteriori positività rispetto a quelle già comunicate dal Ministero della Salute.

Gli esiti preliminari dell'attività dei NAS si innestano nel più ampio ad articolato piano di controllo disposto dal Ministero della Salute, elaborato per monitorare i prodotti a base di uova sia di provenienza estera che di produzione nazionale, al fine di rilevare eventuali situazioni di contaminazione con il citato insetticida, il cui uso è vietato negli allevamenti di animali impiegati per produzioni alimentari destinate al consumo umano.

Dopo un primo rintraccio e blocco di prodotti pericolosi o sospetti provenienti dall'estero, una seconda fase operativa sta interessando l’intera filiera nazionale del comparto degli ovoprodotti, alla quale i Carabinieri dei NAS partecipano attivamente con interventi ispettivi, campionamenti e sequestri cautelativi di prodotti di varie tipologie.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10:30 presso la sede del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, sito in Roma, viale dell'Aeronautica 122.