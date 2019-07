Cade nel Tevere e rimane aggrappato alla base del pilone del ponte Principe Amedeo

Lo hanno trovato aggrappato alla base del pilone centrale del Ponte Principe Amedeo Savoia Aosta, nella zona di Trastevere. Ad essere salvato dagli uomini del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma e dai sommozzatori della Polizia di Stato un 30enne, recuperato poi dai soccorritori e trasportato in ospedale.

La chiamata ai soccorritori intorno alle 13:00 di lunedì 15 luglio dal ponte che collega lungotevere dei Sangallo a piazza della Rovere. Qui pompieri e polizia sono intervenuti con il personale fluviale per recuperare un uomo scivolato nel Tevere mentre camminava sulla banchina del fiume romano.

Aggrappato al pilone centrale del ponte per non essere trascinato via dalla corrente, l'uomo è stato messo in salvo sulla banchina del fiume ed affidato alle cure del personale del 118 che lo ha trasportato all'ospedale Santo Spirito per accertamenti. Privo di documenti è stato poi identificato in un cittadino polacco di 30 anni.