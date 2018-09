Via Casilina vecchia: si abbassa i pantaloni, si masturba in strada e aggredisce gli agenti

Si è abbassato i pantaoli e si è masturbato in strada. E' successo in via Casilina vecchia, all'altezza di Torpignattara alle 15 circa del 4 settembre. Protagonista un algerino di 49 anni, arrestato dagli agenti del Reparto Volanti.

L'uomo, in Italia senza fissa dimora, intento a masturbarsi in strada, è stato bloccato. Prima, però, ha fornito false generalità e poi ha aggredito i poliziotti. Arrestato, dovrà rispondere di atti osceni in luogo pubblico, false generalità e resistenza a pubblico ufficiale.