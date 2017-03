Si sdraia sulla via Tiburtina, poi spacca i vetri del bus 447. Ferito l'autista

Si è sdraiato sulla via Tiburtina senza un apparente motivo poco dopo le 7:00 di questa mattina, lunedì 27 marzo, dopo essere stato visto in stato confusionale mentre dava dei pugni in aria lanciando degli improperi. Bloccato inevitabilmente il traffico, tra i mezzi fermi sulla strada statale anche un bus, un Atac della linea 447. Creato il panico in un'area ad alta densità di traffico, siamo all'altezza fra la strada consolare e via di Tor Cervara, poco distante dall'incrocio con viale del Casale di San Basilio, l'uomo, un romano di 31 anni con precedenti, ha poi preso di mira il mezzo pubblico prima infrangendo il deflettore scorrevole della cabina dell'autista e poi distruggendo il primo finestrino anteriore, sempre sul lato sinistro. Ferito lievemente il conducente del 447, colpito dai frantumi del finestrino spaccato dall'uomo e medico sul posto dall'ambulanza, il giovane si è poi allontanato.

FERMATO DAI CARABINIERI - La scena si è consumata sotto gli occhi di decine di testimoni ed automobilisti. Fra di loro un cittadino che ha subito allertato il numero unico per le emergeze 112. Ricevuta la segnalazione sulle tracce del giovane si sono messi i carabinieri della Compagnia Roma Montesacro e quelli del Nucleo Radiomobile Operativo che lo hanno trovato e fermato poco distante dalla via Tiburtina.

ARRESTATO - L'uomo, in eviente stato di alterazione psicofisica, è stato poi affidato alla cure del personale medico del 118 che lo ha accompagnato all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli dove è stato sottoposto a TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio). Dimesso dal nosocomio tiburtino l'uomo è stato poi arrestato con le accuse di "danneggiamento" ed "interruzione di pubblico servizio".