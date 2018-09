Schiacciato dal trattore mentre lavora la terra, grave un uomo. E' in fin di vita

Si trova in terapia intensiva al Policlinico Umberto I dove lotta fra la vita e la morte. A rimanere seriamente ferito dopo essere rimasto schiacciato sotto il trattore che stava utilizzando un 79enne di Velletri, Rodolfo Provenzano. L'incidente è avvenuto nella giornata di domenica 9 settembre in un terreno di via Colle Scarano, nelle campagne del Comune dei Castelli Romani.

Uomo schiacciato dal trattore a Velletri

Secondo quanto ricostruito sino a questo momento dagli agenti di polizia del commissariato di Velletri, allertati dai medici del pronto soccorso dell'Umberto I, Rodolfo Provenzano stava lavorando il suo appezzamento di terreno quando il trattore che stava guidando si è ribaltato schiacciandolo. Trasportato al nosocomio universitario romano il 79enne veliterno è ricoverato in gravi condizioni.