Appio Latino: uomo nudo corre per il quartiere, fermato con lo spray al peperoncino

Un uomo nudo a Roma. E' successo oggi 23 gennaio nella zona dell'Appio. Una scena che molti residenti di zona hanno assistito visto che il "nudista" per caso ha percorso almeno due chilometri nel quartiere. Tutto è iniziato intorno alle 13. L'uomo, romano di 41 anni con diversi tatuaggi, si è spogliato all'altezza di via Taranto iniziando la sua marcia.

Prima via Orvieto, poi piazza di Villa Fiorelli. Qui è salito su diverse auto in sosta, prendendole anche a calci. Poi si è diretto in via Enna dove, all'altezza del civico 22, è entrato in un palazzo spaventando qualche condomino. Numerose le telefonate di segnalazione giunte al Numero Unico per le Emergenze.

In attesa delle volanti della Polizia, l'uomo nudo ha proseguito per via Pinerolo, quindi per via Aosta. Poi si è diretto nuovamente in via Taranto, urlando frasi in lingua straniera. Qui ha incontrato i poliziotti che, per fermarlo, hanno dovuto ricorrere allo spray al peperoncino. Il 41enne è stato portato in Commissariato. Dovrà rispondere di danneggiamento e aggressione.

