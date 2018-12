Uomo nudo passeggia a Monteverde. Una testimone: "E' uscito così dalla palestra"

Uomo nudo a passeggio tra le via del quartiere Monteverde di Roma. E' successo oggi, 21 dicembre. Tante le segnalazioni arrivate al Numero Unico delle Emergenze che raccontavano di un soggetto che, solo con una coperta in mano, camminava in questo primo giorno d'inverno fra le vie del quartiere. Diverse le segnalazioni per "atti osceni", da via Edoardo Jenner, piazza Carlo Alberto Scotti e piazza San Giovanni di Dio.

Secondo alcuni testimoni l'uomo è stato visto uscire nudo da una palestra della zona. Le prime segnalazioni poco dopo le 8:00 di venerdì mattina. Al momento in cui scriviamo, il soggetto non è stato ancora rintracciato con l'uomo scomparso così come apparso.