Uomo nudo fa il bagno nella fontana del Gianicolo

Ennesimo bagno in una fontana storica di Roma. Questa volta lo scenario è la Fontana dell'Acqua Paola, meglio conosciuta come il Fontanone del Gianicolo, dove un uomo ha pensato bene di immergersi totalmente nudo per rinfrescarsi dalla calura estiva.

E' accaduto ieri. Ad osservare la scena una coppia di sposi si stava facendo scattare delle immagini dal fotografo. I due, appena convolati a nozze, sono però stati interrotti dall'uomo, che poi è uscito dalla fontana. Sempre nudo.

"Un'offesa intollerabile verso Roma e i romani. Dopo l’extracomunitario che girava in abito adamitico lungo via Barberini, quello che urinava in pieno giorno davanti la stazione Termini, ora anche questo ulteriore, intollerabile oltraggio alla nostra città. .- dichiara Fabrizio Santori, consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia - La sindaca Raggi a metà giugno aveva emesso un’ordinanza anti-bivacchi nelle fontane storiche della Capitale, in cui era compresa anche quella al Gianicolo, ma evidentemente questo soggetto non ne era a conoscenza oppure non c’era nessuno a controllare che venisse rispettata. Ad essere multato dovrebbe essere il Movimento 5 Stelle che non ha alcun controllo della città, ormai è in uno stato di totale abbandono".